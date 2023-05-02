Жансая Абдумалик сделала признание о муже

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик поделилась подробностями своего замужества, сообщают Vesti.kz. Она ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

По ее словам, их с ее будущим супругом "познакомил общий друг".

Также Абдумалик показала фото с предложением руки.

О том, что Абдумалик вышла замуж, стало известно 24 апреля. Ее возлюбленный 34-летний Нурахмет Нуриев является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс". Разница в возрасте супругов составляет 11 лет.

Абдумалик в 2014 году стала гроссмейстером среди женщин, международным мастером в 2017-м и получила звание гроссмейстера в 2021-м.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"