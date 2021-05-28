Битва за первое место продолжается. Абдумалик свела вничью партию с другим лидером Гран-при в Гибралтаре

В шестом туре женского Гран-при по шахматам в Гибралтаре мог определиться единоличный лидер турнира. На этот статус претендует казахстанка Жансая Абдумалик, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этом раунде казахстанская шахматистка встретилась с Марией Музычук из Украины. Перед игрой обе спортсменки с четырьмя баллами в активе возглавляли турнирную таблицу.
Очное противостояние могло повлиять на борьбу, выявив единственного промежуточного лидера. Однако этого не произошло.
Матч между Абдумалик и Музычук завершился вничью. В актив каждой добавилось по 0,5 балла. Шахматистки продолжают на пару лидировать в турнире. Ближе всех к ним расположена россиянка Екатерина Лагно с четырьмя баллами в копилке.
Отметим, что Абдумалик, Музычук и Лагно являются единственными, кто пока идет без поражений.
Тем временем казахстанка Динара Садуакасова получила еще полбалла за ничью с Лагно. Теперь у нее ровно балл. Она продолжает замыкать турнирную таблицу.
В седьмом туре Абдумалик сыграет с Наной Дзагнидзе (Грузия), а Садуакасова - с Анной Музычук.
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