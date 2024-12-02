Бибисара Асаубаева "захватила" мировой шахматный рейтинг

20-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева достигла нового триумфа, заняв первое место сразу в трех мировых рейтингах FIDE, сообщают Vesti.kz.

Асаубаева стала лучшей в мире среди девушек до 20 лет, а также возглавила рейтинги этой возрастной категории в дисциплинах блиц и рапид.

На взрослой арене она также демонстрирует впечатляющие результаты: Бибисара занимает 13-е место в общем рейтинге среди женщин, а в рапиде и блице входит в мировую элиту, занимая 9-е и 7-е места соответственно.

Уроженка Тараза уже давно доказала свой талант. В 2019 году она стала гроссмейстером среди женщин, а в 2021 и 2022 годах завоевала титулы чемпионки мира по блицу. Кроме того, в составе сборной Казахстана Бибисара внесла вклад в исторический успех команды, завоевавшей серебро на шахматной Олимпиаде - лучший результат в истории страны.

Справка:

Рапид - это формат игры, при котором каждому игроку на всю партию дается ограниченное количество времени, обычно от 10 до 30 минут. В отличие от классических шахмат, где у игроков есть несколько часов на размышления, в рапиде время значительно ограничено, что делает игру более динамичной и быстрым.

Блиц - это еще более быстрый формат игры, чем рапид. В блице каждому игроку на всю партию дается ограниченное время, которое обычно составляет от 3 до 5 минут. В некоторых случаях могут быть и другие временные ограничения, но главное отличие блица от других форматов - это экстремально быстрое принятие решений.