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Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир по шахматам

Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир по шахматам
©instagram.com/kzchessfederation

Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам (2021, 2022) Бибисара Асаубаева одержала победу на девятом онлайн-турнире Swiss Queens Wednesday, передают Vesti.kz со ссылкой на World Chess.

Казахстанка набрала 10,5 баллов из 11 возможных и опередила ближайших соперниц на целых 2 очка:

1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 10,5 баллов (300 долларов);
2. Теодора Иняц (Сербия) - 8,5 баллов (250 долларов);
3. Савита Шри Баскар (Индия) - 8,5 баллов (200 долларов);
4. Вантика Агравал (Индия) - 8 баллов (150 долларов);
5. Фам Ле Тхао Нгуен (Вьетнам) - 7,5 баллов (100 долларов).

Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в рамках празднования 100-летия ФИДЕ. В нем принимают участие сильнейшие шахматистки планеты, обладающие титулами ФИДЕ. Призовой фонд каждого турнира составляет 1000 долларов США.

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Метки:
Шахматы Асаубаева Бибисара

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