Бибисара Асаубаева выиграла у чемпионки мира на турнире за 47 миллионов
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева возглавила таблицу Гран-при Тбилиси за два тура до конца турнира, сообщают Vesti.kz.
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева возглавила таблицу Гран-при Тбилиси за два тура до конца турнира, сообщают Vesti.kz.
Лидер сборной Казахстана победила представительницу Швейцарии и России Александру Костенюк. Знаменитая шахматистка в 2008 году стала 12-й чемпионкой мира.
"Победа Асаубаевой пришла в каталонской партии, где Костенюк оказалась на задней линии, позволив белым захватить инициативу. В очень сложной партии обе шахматистки допускали ошибки, но ошибки Костенюк в критические моменты оказались более дорогими.
В итоге она попала в эндшпиль с потерей коня, который Асаубаева эффективно реализовала, обеспечив себе победу. Благодаря выигрышу Асаубаева набрала 4,5 очка и впервые в этом турнире заняла единоличное первое место", - сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).
Асаубаева, за два тура до конца турнира опережает преследовательниц на 0,5 балла. Как информирует Chess.com, в турнире участвуют десять человек, которые оспаривают общий призовой фонд в 80 тысяч евро (около 47 миллионов тенге). Победитель заработает 18 тысяч евро.
Реклама