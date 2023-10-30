Бибисара Асаубаева обыграла чемпионку мира по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла 16-ю чемпионку мира среди женщин, китаянку Тань Чжунъи, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в пятом туре турнира Grand Swiss в Дугласе (остров Мэн). Асаубаева стала единоличным лидером Большой швейцарки среди женщин. На счету казахстанской шахматистки 4,5 из пяти баллов.

Асаубаева сыграла вничью в стартовом туре, а затем одержала четыре победы подряд. Сегодня она проведет матч с украинкой Анной Музычук, ставшей четвертой женщиной в истории шахмат, достигшей рейтинга ФИДЕ не ниже 2600. Музычук после пяти туров занимает третье место в таблице.

Кроме того, еще одна казахстанка Меруерт Камалединова набрала три очка и занимает 12-ю строчку.

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