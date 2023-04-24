В Астане состоялась 11-я партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 24 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь провели 11-ю партию, которую завершили вничью. Партия завершилась на 39-м ходу.

Сейчас счет в матче 6:5 в пользу россиянина. 12-я партия пройдет 26 апреля.

Напомним, максимально матч будет состоять из 14 партий, но может завершиться досрочно, если кто-то из игроков наберет 7,5 очка. За победу присуждается один балл и по половине - за ничью.

В случае ничьей после 14 партий (счет 7:7) чемпион будет определен в плей-офф по быстрым шахматам.

Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира.

Звание чемпиона мира осталось вакантным после ухода Карлсена. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира. Звание осталось вакантным после того, как Карлсен отказался защищать свой титул в прошлом году. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

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