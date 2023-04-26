Асаубаева объяснила конфликт с Абдумалик и поставила точку про "варить борщи"

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в интервью "Чемпионату" рассказала, почему посоветовала своей коллеге по сборной Жансае Абдумалик "варить борщи". Она поделилась своим видением недавнего конфликта.

Напомним, ранее Абдумалик снялась с этапа женской серии Гран-при в Нью-Дели, за что подверглась критике со стороны Асаубаевой, которая посоветовала ей завязать с шахматами и "готовить борщи". При этом Жансая в ответ тоже не стала молчать. Асаубаева на том турнире заняла второе место. Абдумалик же на днях вышла замуж за главу крупной казахстанской компании.

- Вам всего 19 лет, но как-то по ходу карьеры к вам привязываются странные истории. Вас и в читерстве обвиняли в свое время, и вот недавно вы посоветовали другой шахматистке из Казахстана Жансае Абдумалик "борщи варить". Вы всегда говорите то, что думаете?

- Я достаточно прямой человек. Обо мне ходит много слухов. К сожалению или к счастью, научилась не обращать внимание на мнение окружающих людей, которые незнакомы со мной и не знают, какой я человек. Если обо мне говорят, значит, я интересна людям.

- Вы настоящая звезда в Казахстане.

- Благодаря поддержке родителей у меня получается достигать достаточно высоких результатов. Ну а благодаря этому люди узнают обо мне, отдают детей в шахматы, поскольку перед их глазами пример, что возможно стать победителем чемпионата мира. Думаю, это здорово.

– Все же насколько действительно условия на Гран-при ФИДЕ в Индии были невыносимыми?

- Я согласна с тем, что условия были не самыми лучшими, но не настолько плохими, чтобы уезжать с Гран-при. Тараканов в номерах не было, кормили вполне нормально.

На турнире играют лучшие шахматистки мира, идет отбор в турнир претенденток. Серия Гран-при - это не шутки. Турнир круговой. Жеребьевка проводится за месяц до старта. Когда одна из участниц выбывает, это бьет по всем остальным. Сразу меняется жеребьевка, кто-то играет больше партий белыми, кто-то - черными. Разве это равные условия получаются? Например, китаянка, занявшая третье место, шесть партий белыми играла и только три - черными. Мы лишились официального игрового дня, что повлекло изменения в расписании. Я сыграла восемь партий подряд без выходных, а с учетом того, что держала мусульманский пост, было тяжело. Со стороны тех, кто снялся, это неспортивное поведение.

- Вы держали пост во время турнира? Рамадан же завершился только 21 апреля.

- Да. Я соблюдала пост третий год подряд, но впервые у меня на этот месяц выпал такой насыщенный турнирный график. Сначала этап Гран-при в Индии, потом матч Казахстан - сборная мира, и вот теперь турнир Satty Zhuldyz. В Индии было сложнее всего, так как партии игрались в дневное время суток, а современные шахматы - настоящий спорт. Партии начинались в 15:00, и до 18:30 мне даже пить нельзя было. Дело дошло до того, что в партии с Харикой Дронавалли я в выигранной позиции поняла, что у меня нет сил найти победный ход. К счастью, время было почти 18:30, так что я попила, поела, ко мне пришли силы, и я довольно легко довела партию до логичного завершения. Рада, что справилась и показала достойный результат, хотя могла сыграть и еще лучше.

- Честно говоря, я не понял, в чем были плохие условия.

- Видимо, в том, что ее [Жансаю Абдумалик] не встретили. Но для меня, повторю, это неспортивное поведение. Признаю, что не совсем правильно поступила, что вывелась на эмоции и опубликовала этот пост, тем более в священный праздник, но меня тоже можно понять. Я приехала на турнир, к которому долго готовилась. Для меня это был первый турнир с классическим контролем времени за полгода. Было много быстрых шахмат, блицев, но не классики. В том случае, если бы произошла замена, я бы за 13 часов до начала первой партии получила соперницу, про которую вообще ничего не знала.

- Чтобы закрыть тему - вы любите борщ?

- Да, но в том конкретном случае это просто к слову пришлось. Все люди имеют право на эмоции и чувства.

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