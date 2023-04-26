Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
Комментарии

Асаубаева объяснила конфликт с Абдумалик и поставила точку про "варить борщи"

Асаубаева объяснила конфликт с Абдумалик и поставила точку про "варить борщи"
©instagram.com/zhansaya_abdumalik, bibisarachess

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в интервью "Чемпионату" рассказала, почему посоветовала своей коллеге по сборной Жансае Абдумалик "варить борщи". Она поделилась своим видением недавнего конфликта. 

Напомним, ранее Абдумалик снялась с этапа женской серии Гран-при в Нью-Дели, за что подверглась критике со стороны Асаубаевой, которая посоветовала ей завязать с шахматами и "готовить борщи". При этом Жансая в ответ тоже не стала молчать. Асаубаева на том турнире заняла второе место. Абдумалик же на днях вышла замуж за главу крупной казахстанской компании.

- Вам всего 19 лет, но как-то по ходу карьеры к вам привязываются странные истории. Вас и в читерстве обвиняли в свое время, и вот недавно вы посоветовали другой шахматистке из Казахстана Жансае Абдумалик "борщи варить". Вы всегда говорите то, что думаете?

- Я достаточно прямой человек. Обо мне ходит много слухов. К сожалению или к счастью, научилась не обращать внимание на мнение окружающих людей, которые незнакомы со мной и не знают, какой я человек. Если обо мне говорят, значит, я интересна людям.

- Вы настоящая звезда в Казахстане.

- Благодаря поддержке родителей у меня получается достигать достаточно высоких результатов. Ну а благодаря этому люди узнают обо мне, отдают детей в шахматы, поскольку перед их глазами пример, что возможно стать победителем чемпионата мира. Думаю, это здорово.

– Все же насколько действительно условия на Гран-при ФИДЕ в Индии были невыносимыми?

- Я согласна с тем, что условия были не самыми лучшими, но не настолько плохими, чтобы уезжать с Гран-при. Тараканов в номерах не было, кормили вполне нормально.

На турнире играют лучшие шахматистки мира, идет отбор в турнир претенденток. Серия Гран-при - это не шутки. Турнир круговой. Жеребьевка проводится за месяц до старта. Когда одна из участниц выбывает, это бьет по всем остальным. Сразу меняется жеребьевка, кто-то играет больше партий белыми, кто-то - черными. Разве это равные условия получаются? Например, китаянка, занявшая третье место, шесть партий белыми играла и только три - черными. Мы лишились официального игрового дня, что повлекло изменения в расписании. Я сыграла восемь партий подряд без выходных, а с учетом того, что держала мусульманский пост, было тяжело. Со стороны тех, кто снялся, это неспортивное поведение.

- Вы держали пост во время турнира? Рамадан же завершился только 21 апреля.

- Да. Я соблюдала пост третий год подряд, но впервые у меня на этот месяц выпал такой насыщенный турнирный график. Сначала этап Гран-при в Индии, потом матч Казахстан - сборная мира, и вот теперь турнир Satty Zhuldyz. В Индии было сложнее всего, так как партии игрались в дневное время суток, а современные шахматы - настоящий спорт. Партии начинались в 15:00, и до 18:30 мне даже пить нельзя было. Дело дошло до того, что в партии с Харикой Дронавалли я в выигранной позиции поняла, что у меня нет сил найти победный ход. К счастью, время было почти 18:30, так что я попила, поела, ко мне пришли силы, и я довольно легко довела партию до логичного завершения. Рада, что справилась и показала достойный результат, хотя могла сыграть и еще лучше.

- Честно говоря, я не понял, в чем были плохие условия.

- Видимо, в том, что ее [Жансаю Абдумалик] не встретили. Но для меня, повторю, это неспортивное поведение. Признаю, что не совсем правильно поступила, что вывелась на эмоции и опубликовала этот пост, тем более в священный праздник, но меня тоже можно понять. Я приехала на турнир, к которому долго готовилась. Для меня это был первый турнир с классическим контролем времени за полгода. Было много быстрых шахмат, блицев, но не классики. В том случае, если бы произошла замена, я бы за 13 часов до начала первой партии получила соперницу, про которую вообще ничего не знала.

- Чтобы закрыть тему - вы любите борщ?

- Да, но в том конкретном случае это просто к слову пришлось. Все люди имеют право на эмоции и чувства.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Асаубаева Бибисара Абдумалик Жансая

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:02
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik, bibisarachess Асаубаева объяснила конфликт с Абдумалик и поставила точку про "варить борщи"
Сегодня , 14:21
Шахматы
©instagram.com/kzchessfederation Казахстанская шахматистка восхитила российского гроссмейстера
24 апреля, 19:50
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik/ Жансая Абдумалик вышла замуж за главу крупной казахстанской компании
24 апреля, 18:11
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане состоялась 11-я партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
21 апреля, 23:40
Шахматы
©instagram.com/fide_chess "Это как в футболе". Казахстанский гроссмейстер - о битве Непомнящего с Лижэнем за мировую шахматную корону
21 апреля, 21:19
Шахматы
©.instagram.com/fide_chess Как Непомнящий и Лижэнь сыграли в 9-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане
21 апреля, 00:48
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Асаубаева показала сенсационный результат в партии против легендарного шахматиста
20 апреля, 22:46
Шахматы
© Кайрат Нуртас встретился с Бибисарой Асаубаевой
20 апреля, 20:11
Шахматы
©FIDE Битва за мировую шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
20 апреля, 16:40
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Бибисара Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах
20 апреля, 11:12
Шахматы
©Кадр из видео Звезда казахстанской эстрады оконфузилась на чемпионате мира по шахматам
19 апреля, 22:20
Шахматы
©elle.com.kz 17-летняя казахстанка сенсационно выиграла у четырехкратной чемпионки мира по шахматам
18 апреля, 19:08
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В матче за мировую шахматную корону в Астане вновь появился лидер
18 апреля, 13:57
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Бибисара Асаубаева обыграла сильнейшую шахматистку мира и сотворила сенсацию
16 апреля, 19:37
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане сыграна шестая партия матча за мировую шахматную корону. Счет сравнялся
15 апреля, 21:07
Шахматы
©FIDE.COM В Астане прошла пятая партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий одержал победу
13 апреля, 20:40
Шахматы
©instagram.com/fide_chess Битва за мировую шахматную корону в Астане: интрига вернулась
12 апреля, 21:29
Шахматы
©DragonImages Шахматист выдавал себя за женщину и попался
12 апреля, 19:16
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане прошла третья партия матча за мировую шахматную корону
10 апреля, 21:33
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ "Этого было достаточно". Российский гроссмейстер - о победе в партии за мировую шахматную корону в Астане
10 апреля, 21:09
Шахматы
©instagram.com/fide_chess В матче за мировую шахматную корону в Астане появился лидер
10 апреля, 09:05
Шахматы
©fide.com Российский шахматист о Казахстане: Здесь мне комфортнее, чем в Дубае
9 апреля, 21:51
Шахматы
©FIDE Матч за мировую шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли первую партию
7 апреля, 21:49
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik Жансая Абдумалик сделала новое заявление о конфликте с Бибисарой Асаубаевой
7 апреля, 16:23
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Сколько Бибисара Асаубаева заработала на скандальном Гран-при в Нью-Дели
6 апреля, 12:58
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess "На вес золота". Какое место заняла Бибисара Асаубаева на Гран-при в Нью-Дели
5 апреля, 22:29
Шахматы
©Дирекция развития спорта Вышел эпичный проморолик к матчу за мировую шахматную корону в Астане
4 апреля, 10:18
Шахматы
©instagram.com/kzchessfederation Казахстанская шахматистка Асаубаева сохранила лидерство на Гран-при в Нью-Дели
3 апреля, 11:00
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Как Асаубаева сыграла с одной из главных фавориток на скандальном Гран-при
1 апреля, 17:00
Шахматы
©Дирекция развития спорта В Астане определится новый обладатель мировой шахматной короны

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus