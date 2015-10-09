19-летний шахматист из Узбекистана выиграл Кубок мира и вошёл в историю

Узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира, который проходил в Гоа (Индия), сообщают Vesti.kz.
В финале турнира 19-летний Синдаров победил китайского гроссмейстера Вэй И на тай-брейке, доведя итоговый счёт до 2,5:1,5.
Таким образом, Синдаров стал самым молодым победителем Кубка мира в истории. До него самым молодым обладателем трофея был поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2021), выигравший турнир в возрасте 23 лет.
🇺🇿 19-year-old Javokhir Sindarov wins the FIDE World Cup 2025!#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/71bNNuxwam— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
Звание гроссмейстера Синдаров получил в 12 лет. В 2022 году в составе сборной Узбекистана он выиграл Всемирную шахматную олимпиаду. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Синдаров занимает 25-е место, а 26-летний Вэй И располагается на 11-й строчке.
Бронзовым призером Кубка мира стал российский гроссмейстер Андрей Есипенко. В матче за третье место он победил Нодирбека Якуббоева из Узбекистана.
По итогам турнира три призёра получили путёвки в турнир претендентов 2026 года, где определится соперник по матчу за мировую шахматную корону. Текущий чемпион мира — 19-летний индиец Гукеш Доммараджу.
🇺🇿 Javokhir Sindarov, moments after winning the FIDE World Cup 2025 — surrounded by family, fans, and pure joy. ✨#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/UgK9UxQllS— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
Кубок мира FIDE проводится раз в два года, длится три недели и является одним из самых сложных шахматных турниров. Победитель получит 120 тысяч долларов, финалист — 85 тысяч долларов, третье место — 60 тысяч долларов, четвёртое — 50 тысяч долларов.
Победителем предыдущего Кубка мира (2023 год) был норвежец Магнус Карлсен — он не участвовал в нынешнем розыгрыше.
