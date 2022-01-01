17-летняя казахстанка взлетела в рейтинге после победы на ЧМ по шахматам

17-летняя шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева добилась невероятного прогресса в мировом рейтинге после победы на чемпионате мира по блицу в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленном рейтинге FIDE Асаубаева улучшила свои позиции на 49 строчек и занимает 10-е место. Ее соотечественницы также добились солидного прогресса. Жансая Абдумалик с 23-й позиции поднялась на девятую, а Динара Садуакасова совершила подъем с 18-го на 11-е место.

Тем временем в рапид-рейтинге Абдумалик - 12-я, Садуакасова - 14-я, а Асаубаева - 19-я. В общем зачете шахматистки расположились в той же последовательности, Жансая - 15-я, Динара - 26-я, а Бибисара - 33-я.

Напомним, что Асаубаева завоевала первое золото для Казахстана на мировых первенствах среди взрослых, став самой молодой в истории шахмат чемпионкой.

13 побед в 17 партиях. Как Бибисара Асаубаева творила историю на чемпионате мира по шахматам