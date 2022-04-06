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17-летняя казахстанка попала в Книгу рекордов Гиннесса после победы на ЧМ по шахматам

17-летняя казахстанка попала в Книгу рекордов Гиннесса после победы на ЧМ по шахматам
©instagram.com/bibisarachess/
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 17 лет Асаубаева, ставшая самой молодой чемпионкой мира, удостоилась специального сертификата этой организации.

"Самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин - Бибисара Асаубаева из Казахстана - родилась 26 февраля 2004 года. Бибисара выиграла чемпионат мира по блицу 2021 года среди женщин в возрасте 17 лет и 307 дней в Варшаве (Польша) 30 декабря 2021 года", - говорится в официальном документе.

Также на этом турнире казахстанка стала второй по быстрым шахматам (рапид). В решающих партиях Бибисара обыграла опытную шахматистку из Грузии Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победителем международного чемпионата, гроссмейстером Александрой Костенюк.

17-летняя казахстанка взлетела в рейтинге после победы на ЧМ по шахматам

Отметим, что Асаубаева является первой в истории шахмат Казахстана чемпионкой мира среди взрослых. Помимо триумфа по блицу, она стала гроссмейстером среди женщин (2019) и международным мастером среди мужчин (2020).

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Метки:
Асаубаева Бибисара Шахматы

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