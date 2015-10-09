Бокс
World Boxing поздравила Геннадия Головкина с днем рождения

Геннадий Головкин. Фото: Турар Казангапов/Vesti.kz©

Боксерская организация World Boxing поздравила с днем рождения своего президента казахстанца Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 8 апреля, известному казахстанскому боксеру исполнилось 44 года.

"Поздравляем с днем рождения серебряного призера Олимпийских игр 2004 года, бывшего чемпиону мира в едином среднем весе и действующего президента World Boxing Геннадия Головкина", - гласит официальное сообщение организации.


Напомним, в ноябре 2025 года Головкин был избран президентом World Boxing.

World Boxing была создана в 2023 году на фоне кризиса в управлении мировым любительским боксом. Решение о её формировании последовало после того, как Международный олимпийский комитет лишил признания IBA из-за системных проблем, включая непрозрачные финансы и обвинения в коррупции.

В результате именно World Boxing взяла на себя контроль над развитием любительского бокса, включая организацию олимпийских турниров.

Кроме того, с февраля 2024-го года Головкин возглавляет Национальной Олимпийский комитет Казахстана.

