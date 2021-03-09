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"У него был непростой период". В Канаде оценили чемпионские перспективы Джукембаева

Также эксперт высказался о его следующем сопернике.

"У него был непростой период". В Канаде оценили чемпионские перспективы Джукембаева
Батыр Джукембаев. Фото: eottm.com
Новости спорта Бокс
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Казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО) ждет непростое испытание в противостоянии с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16-1, 16 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил канадский эксперт в области бокса Лорент Поулин. Он считает, что казахстанец станет более активным в ближайшее время и сможет выйти на чемпионский бой в ближайшей перспективе.

Ранее появилась информация, что поединок может состоятся в мае. При этом победитель станет вторым номером в рейтинге IBF и сразится с лучшим в противостоянии Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО). Так будет выявлен обязательный претендент на титул чемпиона мира организации.

"Джукембаев долго был без боев. Последний выход на ринг получился эффектным, но затем наступила большая пауза. Судя по всему, было много околоспортивных моментов, которые повлияли на карьеру. К тому же период был непростой для всех боксеров. Перемены в команде помогут ему построить маршрут к вершине.

Бой с Матиасом выглядит непростым. Это опасный боксер. Он обладает чудовищным ударом и скоростью. Первый шаг Джукембаева станет самым сложным. Вполне вероятно, что этот поединок мы сможем увидеть в США. Победа в такой равной битве претендентов откроет дорогу к вершине. Останется сделать всего два шага. Я думаю, что мы вполне можем увидеть чемпионский бой Батыра уже в следующем году", - отметил Поулин.

Последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22-8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. В конце февраля казахстанец подписал контракт с известной менеджерской компанией MTK Global.

Отметим, что Джукембаев владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в полусреднем весе. Он завоевал их в сентябре прошлого года, когда решением судей победил экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41-8, 15 КО).

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Метки:
Джукембаев Батыр

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