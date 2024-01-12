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Тренер сборной Казахстана сделал заявление о карьере Бекзада Нурдаулетова

Тренер сборной Казахстана сделал заявление о карьере Бекзада Нурдаулетова
©instagram.com/nurdauletovbekzad

Старший тренер сборной Казахстана Марат Джакиев высказался о совмещении Бекзада Нурдаулетова любительского и профессионального бокса, передают Vesti.kz.

"В этом нет ничего трудного. Это лишь дополняет его как спортсмена. Сейчас в любителях спортсмены начали больше работать ногами. Все сильнейшие боксеры в любителях позже выходят на ведущие позиции в профессионалах: Усик, Ломаченко, Бивол и Головкин. Совмещение никак не влияет на его график. Он питается три раза в день, спит, а в остальное время тренируется", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Нурдаулетов в любителях становился чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге. В профи-бокс перешел в 2020 году, на данный момент его рекорд 6-0, в двух случаях он одержал победы нокаутом.

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад

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