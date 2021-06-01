Определен переломный момент первого поражения Джукембаева в карьере

Журналист латиноамериканского портала primerahora.com Карлос Гонсалес назвал пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО) фаворитом турнира за звание обязательного претендента на чемпионский пояс IBF первого полусреднего веса после досрочной победы над Батыром Джукембаевым (18-1, 14 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz он объяснил, какая ошибка стала роковой для казахстанца.

"Все-таки выносливость, сила и скорость Матиаса сказались в бою с Джукембаевым. Он действовал как зверь. Он смог вывести казахстанца на рубку, которая позволила Матиасу быть в своей стихии. Размен ударами был очень крутым, но этот вариант выглядел проигрышным для более оборонительного Джукембаева. Нокдаун сбил казахстанца с его стратегии, и заставил больше атаковать. Матиасу это было на руку и он просто наращивал темп. После того как началась рубка, поражение стало лишь вопросом времени.

Мы увидели появление нового монстра дивизиона. Я уверен, что Матиас является фаворитом турнира. Команда Джукембаева решила не рисковать здоровьем своего бойца - и это очень разумное решение. Здоровье важнее всего. О перспективах говорить очень сложно. Главное, чтобы поражение не надломило боксера", - отметил Гонсалес.

Боксеры провели двенадцатираундовый поединок утром 30 мая в Лос-Анджелесе. В четвертой трехминутке пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун, а после восьмого угол казахстанца отказался от продолжения боя. Поражение в дебютном поединке в США стало первым в карьере.

Далее Матиас в рамках "турнира четырех" встретится с победителем противостояния Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) (Великобритания) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО) (Аргентина), которое состоится 12 июня.

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