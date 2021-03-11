Непобежденного казахстанского тяжеловеса планируют свести с самым популярным боксером Германии

Немецкий боксер Агит Кабайел (20-0, 13 КО) может стать одним из следующих соперников казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что это противостояние выгодно улучшит позиции оппонентов. Именно поэтому стороны рассматривают проведение поединка. К тому же сам Кабайел посетил вечер бокса Кособуцкого, в котором казахстанец досрочно победил нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО) и завоевал вакантный титул WBA International.

Пояс стал вторым в карьере 32-летнего боксера. В ноябре 2019 года он стал владельцем титула IBO Inter-Continental.

Кабайел начал профессиональную карьеру в 2011 году. Большую часть боев он провел в Германии, дважды выступал в Турции и по разу в Словакии и Польше. В последнем поединке он решением судей победил грека Евгениуса Лазаридиса (17-3, 11 КО) и завоевал вакантный пояс WВА Continental. Он считается одним из самых популярных боксеров в Германии.

Отметим, что оба спортсмена входят в топ-15 рейтинга WBA. Кособуцкий занимает 14-ю строчку, а Кабайел - восьмую.

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