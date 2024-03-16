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Майк Тайсон устрашил Джейка Пола перед их битвой

Майк Тайсон устрашил Джейка Пола перед их битвой
©twitter.com/MikeTyson

57-летний легендарный боксер Майк Тайсон показал видео со своей тренировки перед боем с 27-летним известным ютубером Джейком Полом, передает Vesti.kz.

Их поединок запланирован на 20 июля на огромном стадионе AT&T в Арлингтоне (США). В преддверии очного противостояния Тайсон делится видео из зала. Например, такое в котором, тренеру Рафаэлю Кордейро не просто приходится держать его на лапах.

Отметим, что Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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Метки:
Тайсон Майк Пол Джейк

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