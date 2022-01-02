Кункабаев после победы над Уордом взлетел в рейтинге WBA

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) после завоевания титула WBA Gold в первом тяжелом весе расположился на четвертом месте в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В декабре 2021 года Кункабаев одержал победу над британцем Стивеном Уордом (13-2, 4 КО) в бою за вакантный титул WBA Gold в первом тяжелом весе.

После этого казахстанец поднялся с 9-й на 4-ю позицию в рейтинге WBA. Тройку лидеров рейтинга на данный момент составляют Юниэль Дортикос (25-2, 23 КО), Алексей Егоров (11-0, 7 КО) и Баду Джек (25-3-3, 15 КО).

Напомним, что для Кункабаева бой с Уордом стал первым после Олимпиады-2020 в Токио, где он завоевал бронзовую медаль. В его активе четыре победы в четырех боях на профи-ринге.