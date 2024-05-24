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Кто круче в боксе Казахстан или Узбекистан? Головкин поставил точку в споре

Кто круче в боксе Казахстан или Узбекистан? Головкин поставил точку в споре
©instagram.com/gggboxing

Бывший прославленный боксер-профессионал Виталий Демьяненко поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о превосходстве Узбекистана над Казахстаном. В ходе беседы он оценил нынешний уровень наших спортсменов и вспомнил знаменитых соотечественников.

- Почему Узбекистан в целом стал так хорош, в любителях и в профессионалах? Что нужно сделать Казахстану, чтобы догнать соседей? 

- Мне трудно сейчас судить по любителям, но по профессионалам могу сказать в целом все относительно. У узбеков слаженная работа, они голодные до побед, позиционируют себя в боксе, как боксерская страна. Но у нас особо не хуже, и в любителях, на Олимпийские игры у нас тоже много лицензий. Мы завоевали семь лицензий и поехали на турнир в Таиланд добирать. В профессионалах тоже не хуже. Елеусинова взять к примеру, у нас целая плеяда боксеров. А вспомним Головкина наконец? Есть у узбеков что-то подобное разве?

Отметим, что абсолютным лидером в рейтинге любителей от BoxRec является узбекистанец Хасанбой Дусматов. А на последнем большом совместном турнире в Баку (Азербайджан) сборная Узбекистана заняла первое общекомандное место, а казахстанцы оказались на третьем месте.

На данный момент в активе мужской сборной Казахстана шесть олимпийских лицензий: их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

Добавим, что прославленный казахстанец Геннадий Головкин становился серебряным призером Олимпийских игр, а в профи был чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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Метки:
Бокс Головкин Геннадий

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