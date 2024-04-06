Казахстанские боксеры растоптали соперников и добились триумфального исхода

В Туркестане прошел молодежный турнир по боксу памяти Бекзата Саттарханова, на котором казахстанские спортсмены завоевали 18 золотых медалей, передает Vesti.kz.

Медали были разыграны в тринадцати весовых категорях у юношей и в шести - у девушек. У Казахстана медали на счету у Биржана Нурымбетова (48 килограмм), Диаса Берикбая (51 килограмм), Бахтияра Аскертаева (54 килограмм), Ерадила Узакбая (57 килограмм), Галымжана Ермекбаева (60 килограмм), Ахмета Усена (63,5 килограмм), Асылхана Кошербая (67 килограмм), Ризата Турсынбека (71 килограмм), Арлана Кеншилика (75 килограмм), Руслана Динеуова (80 килограмм), Имрана Динишева (86 килограмм), Даулета Данияра (92 килограмм) и Салауата Тилекбая (свыше 92 килограмм).

Среди девушек не было равных Елянур Тургановой (50 килограмм), Лии Абдуллаевой (54 килограмм), Мадине Манаткызы (60 килограмм), Аяулым Есбосыновой (66 килограмм) и Шугыле Налибай (75 килограмм).

В соревновании участвовали представители стран Центральной Азии.