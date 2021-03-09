Казахстанец Ахмедов может провести бой против экс-соперника Лемье и Рамиреса

25-летний казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) может провести бой против 40-летнего американца Маркуса Апшоу (22-17-4, 13 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, что ранее, по данным BoxRec, у Ахмедова планировался бой на 12 марта в Плант-сити (США). Его соперником должен был стать 33-летний Скотт Сигмон (34-14-1, 17 КО) из США. Однако тот отказался от боя и объяснил причину своего решения.

В какие сроки может состояться поединок казахстанца с Апшоу, не уточняется. В последний раз американец выходил на ринг 17 октября 2020 года и досрочно победил мексиканца Адальберто Гонсалеса Абрила. При этом свою карьеру он провел в среднем весе и встречался с канадцем Давидом Лемье, мексиканцем Хильберто Рамиресом и ганцем Осуману Адама.

Ахмедов же в прошлый раз боксировал в декабре за титул IBO во втором среднем весе. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере от эквадорца Карлоса Гонгоры.

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