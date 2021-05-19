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Эксперт ESPN объяснил, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира станет украшением андеркарта Ломаченко

Вечер бокса состоится 26 июня в Лас-Вегасе.

Эксперт ESPN объяснил, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира станет украшением андеркарта Ломаченко
Фото: Top Rank
Новости спорта Бокс
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Поединок казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) станет украшением андеркарта украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза. Он считает, что для обоих соперников успех в этом бою имеет огромное значение для развития карьеры.

Их поединок будет рассчитан на десять раундов и состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса с участием Ломаченко и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

"Это хороший бой. На мой взгляд, он станет украшением андеркарта Ломаченко. Брант имеет неплохой послужной список. Он становился чемпионом мира и всегда показывал бокс высокого уровня. Это большой вызов для Алимханулы. Брант по-прежнему топовый боксер, который выглядит уместным в качестве соперника для любого из чемпионов дивизиона. Сложно делать прогнозы, ведь на стороне Бранта огромный опыт, а у Алимханулы - страсть и амбиции. Это будет показательный поединок. В случае яркой победы Брант может рассчитывать на еще один шанс попадания в элиту. Для казахстанца успех откроет дверь к топовым боям. На кону стоит очень много, и исход может быть любым", - отметил Барбоза.

Напомним, Брант в 2018 году победил Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в бою за пояс WBA (Regular), однако через год японец взял реванш, нокаутировав соперника. Последний раз американец выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копыленко (28-3, 16 КО).

Сам Алимханулы должен был драться в Алматы 27 февраля, но вынужден был сняться из-за повреждения. Таким образом, свой последний поединок казахстанец провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Ломаченко Василий

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