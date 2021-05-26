"Чувствуется влияние GGG". Эксперт оценил Джукембаева и назвал главную опасность его соперника по дебюту в США

Казахстанец Батыр Джукембаев(18-0, 14 КО) готов к большим боям. Так считает создатель портала ITRBoxing.com Луки Кеттель. Специалист в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о его первом бое в США и объяснил, почему пуэрториканец Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО) представляет ему реальную угрозу.

"Навыки Джукембаева очевидны с первого взгляда. Он очень техничный левша, который рос под влиянием Геннадия Головкина. Конечно, его стиль боя не такой наглый, как у GGG. Однако подражание известному соотечественнику ощущается. В целом он выглядит крепким, опытным и готовым к большим боям.

Единственным поводом для беспокойства является его челюсть. Вспомните нокдаун в бою с Джонатаном Хосе Энизой. Хотя Матиас разобрался с тем же соперником без проблем. У Сабриеля железный подбородок и сумасшедшая статистика нокаутов. Он часто ускоряет темп и изматывает так своих оппонентов. Однако техническое разнообразие его приемов гораздо ниже, чем у Джукембаева.

В общем прогнозы можно строить самые разные. Оба боксера качественные и перспективные. Точно могу сказать, что бой будет зрелищным. Ведь не зря он получил статус соглавного события вечера", - отметил Кеттель.

Их поединок пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Он входит в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента. Для Джукембаева предстоящий поединок станет дебютным в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде. При этом в параллельном поединке соревнования сойдутся британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО).

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