В BoxingScene назвали преимущество Джукембаева над соперником по дебютному бою в США

Разница в классе не делает пуэрториканца Сабриэля Матиаса (16-1, 16 КО) аутсайдером в бою с казахстанцем Батыром Джукембаевым (18-0, 14 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz обозреватель Boxingscene.com Элиот Фостер заявил, что не видит явного фаворита в этом противостояния. Эксперт подчеркнул сильнейшие стороны боксеров и поделился своими ожиданиями от дебютного поединка казахстанца в США.

"Джукембаев техничнее и однозначно выше классом. Его четкая победа над Васкесом, показала, на что способен казахстанский проспект. У него есть свой стиль, быстрота. Он более упорядоченный. Его стиль - это четкое следование плану. У Джукембаева ощущается хорошая любительская школа бокса. Он действует технично. В свою очередь Матиас - это дикий зверь. Он обладает невероятной мощью. Ему по душе устраивать рубки. Одна из них закончилась печально, что может также психологически давить на Джукембаева.

Однозначно выбрать фаворита боя сложно. Я отдаю большее предпочтение казахстанцу, но нокаутирующий стиль Матиаса может помещать ему. Это интригующий бой, который обязательно нужно посмотреть", - отметил Фостер.

Их поединок пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Он входит в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента. Для Джукембаева предстоящий поединок станет дебютным в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде.

В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой Батыра Джукембаева в США

При этом в параллельном поединке соревнования сойдутся британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО).

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