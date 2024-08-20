Боксер показал лицо после поражения нокаутом: жуткое фото

Российский боксер-тяжеловсе Арсланбек Махмудов (19-2, 18 КО) показал последствия поражения от итальянца Гвидо Вианелло (13-2-1, 11 КО), передают Vesti.kz.

Махмудов опубликовал селфи, на котором демонстрирует серьезную травму глаза, полученную в поединке.

"После многократных ударов головой, мой левый глаз полностью закрылся, из- за чего все атаки с права уже не видел и врач остановил бой в 8 раунде! В любом случае, я сделал все что смог", - написал боксер в своем последнем посте в Instagram.