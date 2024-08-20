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Боксер показал лицо после поражения нокаутом: жуткое фото

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Боксер показал лицо после поражения нокаутом: жуткое фото ©instagram.com/eottm_boxing

Российский боксер-тяжеловсе Арсланбек Махмудов (19-2, 18 КО) показал последствия поражения от итальянца Гвидо Вианелло (13-2-1, 11 КО), передают Vesti.kz

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Российский боксер-тяжеловсе Арсланбек Махмудов (19-2, 18 КО) показал последствия поражения от итальянца Гвидо Вианелло (13-2-1, 11 КО), передают Vesti.kz

Махмудов опубликовал селфи, на котором демонстрирует серьезную травму глаза, полученную в поединке.

"После многократных ударов головой, мой левый глаз полностью закрылся, из- за чего все атаки с права уже не видел и врач остановил бой в 8 раунде! В любом случае, я сделал все что смог", - написал боксер в своем последнем посте в Instagram.  


Поединок состоялся 18 августа в Квебеке (Канада). Бой был остановлен в восьмом раунде. Таким образом, Махмудов потерпел поражение техническим нокаутом.

Теперь на счету Махмудова 19 побед и два поражения в профи-карьере.

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