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Bild восхитилась досрочной победой казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA и оценила его перспективы

Также отметили его прогресс.

Bild восхитилась досрочной победой казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA и оценила его перспективы
Жан Кособуцкий. Фото: universum tv
Новости спорта Бокс
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Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО) в бою за титул WBA International. Эксперт высказался о перспективах казахстанского боксера и шансах завоевать чемпионский пояс.

"Это прекрасная работа от Жана Кособуцкого. Он использовал свои сильные стороны и уверенно разобрался с громадным Онориоде Евариеме. Нигериец казался одним из самых опасных соперников для него. Его статистика и физические данные, однако, не помогли в бою. Кособуцкий добился солидного прогресса в качественности бокса. Говорить о чемпионских перспективах еще рано, но поднимать уровень оппозиции пора. Кособуцкий может стать серьезной угрозой. Однако ему нужно больше боев и сильные соперники", - заявил Шмидт.

Поединок Кособуцкого против Евариеме (18-2, 17 КО) состоялся в минувшие выходные в Гамбурге (Германия). Он был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда казахстанец нокаутировал соперника. После поединка супертяж выразил желание встретиться с топовыми боксерами.

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Метки:
Кособуцкий Жан

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