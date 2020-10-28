Стал известен следующий соперник Головкина после защиты титула

Мексиканский боксер Хайме Мунгия
(35-0-0, 28 КО) может стать соперником казахстанца Геннадия Головкина
, после того, как казахстанец защитит свои титулы в поединке против поляка Камила Шереметы, сообщает As.com
.
30 октября Мунгия встретится с багамцем Туреано Джонсоном, победа над которым приблизит мексиканца ко встрече с Головкиным.
Но для этого сначала необходимо, чтобы казахстанец провел защиту свои титулов против Камила Шереметы. По неподтвержденной информации этот бой состоится в конце ноября 2020 года, а уже в 2021 непобежденный мексиканец хочет драться против GGG.
О своем желании драться с Головкиным Мунгия говорил неоднократно. Более того, он даже дал свое согласие на бой, когда из-за проваленного допинг теста был перенесен второй поединок между Саулем Альваресом и Головкиным.
При этом Мунгия сделал себе имя в первом среднем весе, а затем поднялся на категорию выше.
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