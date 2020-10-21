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Президент Golden Boy назвал дату третьего боя между Головкиным и "Канело"

Продолжение противостояния двух боксеров в этом году не состоится.

Президент Golden Boy назвал дату третьего боя между Головкиным и "Канело"
Фото: Getty Images ©
Новости спорта Бокс
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Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля "Канело" Альвареса, Эрик Гомес рассказал об условиях проведения третьего поединка между мексиканцем и казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает корреспондент Vesti.kz.

Как рассказал Гомес Sky Sports, третий поединок состоится в 2021 году. Такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса. Промоутерская компания не хотела проводить такое мероприятие без зрителей.

"Мы уже обсуждали условия третьего поединка. "Канело" готов драться, надеюсь, мы сможем всех удивить, устроив этот бой в следующем году. Сейчас они оба (Головкин и "Канело" - прим. ред) понимают, что их два поединка были прибыльными, и в этом отношении выгодно снова встретиться. Тем более в этом заинтересованы болельщики, оба боя получились близкими", - сказал Гомес.

Добавим, что Головкин дважды дрался с Альваресом: первый бой закончился ничьей, а второй - минимальной победой мексиканца.

 

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Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин Геннадий

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