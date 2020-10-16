У экс-чемпиона IBF из Казахстана сменился соперник по титульному бою

Уроженец Казахстана Сергей Липинец
(16-1, 12 КО) 24 октября в США проведет бой с канадцем Кастио Клейтоном
за пояс временного чемпиона IBF в полусреднем весе вместо поединка с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана, сообщает "Р-Спорт
".
Бой между Липинцом и Абдукахоровым был анонсирован
еще летом, но затем у узбекского боксера возникли
проблемы с получением визы.
На счету экс-чемпиона IBF в первом полусреднем весе Липинца 16 побед и одно поражение. На счету Клейтона 18 побед.
Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама - казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем.
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