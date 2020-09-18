Титульный бой экс-чемпиона мира с казахскими корнями оказался под угрозой срыва

Запланированный на 10 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) бой за звание "временного" чемпиона IBF в полусреднем весе до 66,7 килограмма между экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Липинцом
(16-1, 12 КО) и Кудратилло Абдукахоровым
(17-0, 9 КО) из Узбекистана может не состояться, сообщает vRINGe.com
со ссылкой на Boxingscene.com.
Отмечается, что проблема - в пандемии. Оказалось, что узбекский боец пока что не может прибыть в США, у него возникли проблемы с визой. Якобы ситуация должна решиться в ближайшие дни.
Сам Абдукахоров говорит о возможном переносе боя, но по данным источника, такой вариант развития события маловероятен - отказываться от шоу в Premier Boxing Champions не собираются и даже нашли "запасного" бойца - это ветеран Крис Ван Херден (28-2-1, 12 КО) из ЮАР. Проблема в том, что последнего нет в топ-15 списка IBF, а значит бой, скорее всего, будет нетитульным на десять раундов.
Бой за "временный" титул должен был состояться еще в мае, но из-за пандемии его пришлось перенести. В IBF санкционировали поединок в феврале 2020 года, так как тремя месяцами ранее в серьезное ДТП попал обладатель полноценного пояса американец Эррол Спенс.
Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама - казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем. До бокса он становился чемпионом России и мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO.
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