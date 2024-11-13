Зарина Дияс вернулась в сборную: не играла за Казахстан с 2020 года, но знает секрет успеха

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№383) высказалась о возможности впервые за несколько лет сыграть в составе национальной команды страны в Кубке Билли Джин Кинг. На этой неделе сборную Казахстана ждет противостояние в рамках плей-офф против Южной Кореи, передает корреспондент Vesti.kz.

- Этих девочек, из нынешней сборной Южной Кореи, я вообще не знаю. Я встречалась с их первым номером, но она не приехала.

- Испугалась?

- Наверное (смеется). Остальных девочек я не знаю. Будем смотреть по ходу дела. Уверена, что наша команда их уже изучила.

- Вы уже неоднократно играли против Южной Кореи и делали это успешно. Может, подскажите команде секрет успеха?

- Это было давно, и это были совсем другие игроки в составе Южной Кореи. Нынешних игроков я не знаю, но их нельзя недооценивать. Мы будем готовы и постараемся выиграть.

- Зарина, болельщики уже соскучились по вашим выступлениям за сборную, вы не выступали за нее с февраля 2020 года. Готовы ли вы выйти на корт в эти выходные и каков ваш настрой?

- Конечно, я очень рада вообще вернуться в теннис, после такого долгого перерыва вернуться в сборную! Я всегда с радостью и честью представляю Казахстан. Я готова сыграть, если меня поставят. Я была бы очень рада!

Отметим, что матчи пройдут в субботу и воскресенье, 16-17 ноября. Встречи состоятся на Beeline Arena в Астане.