Юлия Путинцева разобрала свою победу над экс-первой ракеткой мира в Кубке Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала победу в первом матче Кубка Билли Джин Кинг против Германии, который стартовал в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 15 апреля, она в трех сетах обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер и принесла сборной Казахстана первое очко в противостоянии.

"Сначала немного нервничала. Я готовилась к более плотным ударам. Анжелика, когда вышла, тоже нервничала. И у нас произошло такое замедление. И я чуть-чуть, естественно, была поджата, потому что первая игра всегда сложная, а когда она с топ-игроком, это еще сложнее.

Переломный момент? В конце первого сета я уже думала - буду пробивать хотя бы, чтобы какие-то удары почувствовать. И потом как-то лучше и лучше себя ощущала на грунте. И нашла точки, чтобы ей неудобно было со мной играть, чтобы она больше делала ошибок. И если она открывала корт, я старалась ее как можно больше двигать. И это стало переломным моментом.

Я думаю, каждое очко очень важно. И неважно - 1:0, 1:0 или 0:1. Здесь каждое очко - это очко. Чем больше приносишь, тем лучше. Если, например, кто-то выиграл, не нужно расслабляться. Нужно, наоборот, держать тонус и думать, что нужно вырваться вперед. Надеюсь, что Елене Рыбакиной это сегодня поможет", - сказала Путинцева.

В следующем одиночном матче первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Лауры Зигемунд.

Турнир проходит на грунте. Команды играют до трех побед. В субботу, 16 апреля, запланировано два одиночных матча и один парный. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира