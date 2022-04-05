Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы

Сборная Казахстана досрочно вышла из группы в квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas в Нью-Дели, сообщает пресс-служба ФТК.

В первом матче противостояния с Вьетнамом Асылжан Арыстанбекова вышла на корт против Нго Хонг. В девятом гейме стартового сета казахстанка со второй попытки реализовала брейк, а на своей подаче забрала партию - 6:4.

После проигранного сета вьетнамка "сломалась": Асылжан позволила сопернице взять лишь один гейм во второй партии и довела игру до победы (6:1).

В следующем матче Айя Нупбай в двух сетах разгромила Хунх Нгок - 6:0, 6:3.

В парной игре Арыстанбекова в дуэте с Кариной Джумаджановой за час и 45 минут вырвали победу на супер-тай-брейке у Нго Хонг и Хунх Нгок - 6:4, 4:6, 10:5.

После двух побед казахстанская команда в третьем туре сыграет с командой Сингапура.

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