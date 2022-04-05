 yxFqcRGi1c75LJ2amFTC8wkf0ioy1Zw2DFUrr2gM
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы

Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы
©ФТК
Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг

Сборная Казахстана досрочно вышла из группы в квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas в Нью-Дели, сообщает пресс-служба ФТК.

В первом матче противостояния с Вьетнамом Асылжан Арыстанбекова вышла на корт против Нго Хонг. В девятом гейме стартового сета казахстанка со второй попытки реализовала брейк, а на своей подаче забрала партию - 6:4.

После проигранного сета вьетнамка "сломалась": Асылжан позволила сопернице взять лишь один гейм во второй партии и довела игру до победы (6:1).

В следующем матче Айя Нупбай в двух сетах разгромила Хунх Нгок - 6:0, 6:3.

В парной игре Арыстанбекова в дуэте с Кариной Джумаджановой за час и 45 минут вырвали победу на супер-тай-брейке у Нго Хонг и Хунх Нгок - 6:4, 4:6, 10:5.

После двух побед казахстанская команда в третьем туре сыграет с командой Сингапура.

Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис Южная Корея Вьетнам Сингапур

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:24
Кубок Билли Джин Кинг
Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы
Вчера , 20:13
Кубок Билли Джин Кинг
Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей
19 марта, 18:48
Кубок Билли Джин Кинг
Стал известен состав Германии на матч с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинга Стал известен состав Германии на матч с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинга
16 марта, 15:08
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина и дебют. Назван состав сборной Казахстана на матч с Германией в Кубке Билли Джин Кинга Рыбакина и дебют. Назван состав сборной Казахстана на матч с Германией в Кубке Билли Джин Кинга
2 марта, 07:31
Кубок Билли Джин Кинг
Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований
18 апреля 2021, 02:11
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан победил Аргентину в Кубке Билли Джин Кинг и сохранил прописку в Мировой группе Казахстан победил Аргентину в Кубке Билли Джин Кинг и сохранил прописку в Мировой группе
18 апреля 2021, 00:07
Кубок Билли Джин Кинг
Юлия Путинцева не смогла доиграть. Аргентина сравняла счет в матче с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг Юлия Путинцева не смогла доиграть. Аргентина сравняла счет в матче с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
17 апреля 2021, 21:05
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной
17 апреля 2021, 07:17
Кубок Билли Джин Кинг
Аргентина сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг с Казахстаном Аргентина сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг с Казахстаном
16 апреля 2021, 22:15
Кубок Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг. Юлия Путинцева принесла Казахстану первое очко в матче с Аргентиной Кубок Билли Джин Кинг. Юлия Путинцева принесла Казахстану первое очко в матче с Аргентиной
16 апреля 2021, 16:15
Кубок Билли Джин Кинг
"Мечтаю о медали". Елена Рыбакина - об участии в Олимпиаде, последствиях карантина и предстоящих матчах со сборной Аргентины "Мечтаю о медали". Елена Рыбакина - об участии в Олимпиаде, последствиях карантина и предстоящих матчах со сборной Аргентины

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus