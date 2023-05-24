Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении.
Группа A
Швейцария, Чехия, США
Группа B
Австралия, Казахстан, Словения
Группа C
Испания, Канада, Польша
Группа D
Франция, Италия, Германия
Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).
В апреле сборная Казахстана в квалификации обыграла в Астане Польшу.
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