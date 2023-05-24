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Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
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Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении. 

Группа A

Швейцария, Чехия, США

Группа B

Австралия, Казахстан, Словения

Группа C

Испания, Канада, Польша

Группа D

Франция, Италия, Германия

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).

В апреле сборная Казахстана в квалификации обыграла в Астане Польшу.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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