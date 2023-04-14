"Рыбакина была более эффективна". В Польше отреагировали на поражение от Казахстана в матче за выход на ЧМ

Eurosport, сеть спортивных телевизионных каналов, на своем сайте отметила отважность Вероники Фальковской в матче с казахстанкой Еленой Рыбакиной, а также тот факт, что польской теннисистке не удалось воспользоваться некоторыми своими шансами на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Рыбакина вышла победителем дуэли и закрепила преимущество Казахстана в противостоянии с Польшей - 2:0.

"Вероника Фальковская храбро сражалась, но уступила фаворитке Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 4:6. Ранее Магда Линетт потерпела поражение от Юлии Путинцевой, так что после первого дня соревнований в Астане "красно-белые" проигрывают - 0:2. Противостояние команд завершится в субботу.

Положение сборной Польши выглядело не лучшим образом уже после первого поединка между Линетт (19-я в рейтинге WTA) и Путинцевой (45-я). Хотя Магда начала игру с преимуществом 4:0, но в итоге проиграла 5:7, 3:6.

Далее Фальковской предстояла крайне сложная задача. Ведь ей противостояла Рыбакина, которая в 2023 году дошла до финала в Мельбурне и Майами, а в Индиан-Уэллсе одержала победу. Важно, что на протяжении матча разница между этими теннисистками в мировом рейтинге не была заметна. Достаточно сказать, что в одной из партий полька имела целых четыре шанса сделать брейк, но, к сожалению, не использовала их. Казахстанка была более эффективна в этом отношении...", - пишет польская версия Eurosport.

Напомним, что 15 апреля сыграют:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская;

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг.

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