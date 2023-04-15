Прямая трансляция решающих матчей Рыбакиной и Путинцевой за выход на ЧМ по теннису

Сегодня, 15 апреля, продолжится матчевое противостояние сборных Казахстана и Польши за выход в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Первой на корт выйдет Елена Рыбакина против Магды Линетт. Если казахстанка одержит победу, то сборная досрочно обеспечит себе участие в финальной стадии чемпионата мира, которая пройдет в ноябре. В таком случае четвертый одиночный матч Юлия Путинцева - Вероника Фальковская сыгран не будет, однако зрители смогут насладиться парной встречей Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская, хотя она уже не скажется на итоговом результате.

На данный момент Казахстан ведет со счетом 2:0.

Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция, которая начнется в 13:30 по времени Астаны, будет доступна на официальном сайте телеканала.

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