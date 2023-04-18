Назван главный козырь Казахстана после выхода на ЧМ по теннису

Обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о выходе сборной Казахстана по теннису в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Также эксперт отметил лидеров команды и оценил ее перспективы.

Матчи квалификационной встречи чемпионата мира по теннису среди женщин прошли 14 и 15 апреля на корте в Астане. В этих играх Юлия Путинцева переиграла Магду Линетт, а Елена Рыбакина справилась с Вероникой Фальковской. В субботу Рыбакина оказалась сильнее Линетт, а Путинцева и Анна Данилина в парном матче уступили Фальковской и Алисии Росольской. Таким образом, Казахстан победил 3:1 и вышел в финальную часть ЧМ.

"Поражение было ожидаемым. Польская команда приехала без лидера. При этом и Юлия Путинцева, и Елена Рыбакина показали хорошую игру. Они уверенно победили в своих матчах, обеспечив успех сборной Казахстана. Особенно хочется отметить Рыбакину, которая является лидером команды. Прямо сейчас она одна из лучших теннисисток мира.

Если лидеры Казахстана будут в хорошей физической форме, то в финальной части можно ожидать хороших результатов и больших сенсаций", - отметил Майлс.

Отметим, что финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 7 по 12 ноября. Однако место проведения матчей все еще неизвестно.

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