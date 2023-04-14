Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг

Автор:

Комментарии

"Мне одни трубачи пишут!". Путинцева - о важной победе для сборной и атмосфере болельщиков

"Мне одни трубачи пишут!". Путинцева - о важной победе для сборной и атмосфере болельщиков
©Vesti.kz, Турар Казангапов

45-я ракетка мира казахстанка Юлия Путинцева прокомментировала старт квалификационного противостояния Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. В первой игре она сумела переиграть 19-ю ракетку мира и полуфиналистку Australian Open-2023 Магду Линетт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на центральном корте Beeline Arena в Астане, завершился победой 28-летней Путинцевой - 7:5, 6:3. Стоит отметить, что в первой партии казахстанка уступала со счетом 0:4 и 2:5, но затем сумела выиграть пять геймов подряд и переломить ход встречи. 

- Вы добились невероятной победы, в первом сете уступали со счетом 2:5 и отыграли несколько сетболов. За счет чего удалось переломить ход встречи?

- На самом деле, с самого начала я искала неудобные для нее точки, чтобы ей было некомфортно играть. Вначале я играла слишком низко, и ей это больше подходило, потому что она на моей же скорости все больше и больше на меня давила. Потом я нашла высоту и глубину, и это помогло переломить ход игры. Даже если бы я проиграла первый сет, то у меня были бы отличные шансы завершить матч в трех сетах (в свою пользу).

- Если говорить о матчах против Магды, то ваше с ней противостояние длится на протяжении 14 лет, еще с юниорского тура. Есть какая-то отличительная черта игр с ней?

- Мне кажется, у нас есть немножечко "принципиалочки" из-за того, что мы знаем друг друга очень давно. Может, где-то по-особенному настраиваемся или так кажется, не знаю. Но в целом она очень тяжелый соперник, особенно на харде. Здесь, конечно, у меня было преимущество, помимо того, что мое любимое покрытие, так и преимущество трибун. Поэтому справляться с давлением было гораздо легче.

- Впервые вы играли друг с другом в 2009 году в финале итальянского юниорского турнира. Вы помните этот матч?

- Да-да, это было в Италии, я очень хорошо помню этот матч, я победила с двух матчболов. Это был финал турнира, по-моему, в Санта-Кроче, да? В целом я люблю Италию, очень хорошо там играла, и этот турнир был второй подряд, который я выиграла, очень высокий юниорский турнир. Да, я помню, что я с ней играла, и она тогда тоже была одной из топовых юниорок. Прикольно, что спустя столько времени мы играем тут, на Кубке Билли Джин Кинг, и боремся за место в мировой группе.

- Вы провели непростой матч. Какие планы сейчас: будете наблюдать за ходом матча своей следующей соперницы или предпочтете отдохнуть?

- Я сейчас должна восстановиться, потянуться. Потом, да, обязательно посмотрю Лену Рыбакину, посмотрю эту девочку, с которой мне предстоит играть завтра, и сделаю определенные выводы с тренером. 

- Как по вашему заказу - трубач сегодня был в ударе. Что скажете о фанатах?

- Да! Супер, мне это очень нравится, на самом деле. Хотела бы, чтобы они приезжали и на обычные турниры, я только за. После того, как я вчера вот это сказала на пресс-конференции, мне в Instagram одни трубачи какие-то пишут (смеется). Трубачи и барабанщики: "У меня труба есть!". 

- Можете сказать о дисциплине болельщиков? В одном моменте вы выразились...

- Да, было очень много народу, тяжело было сохранять эмоции, особенно когда мячи очень близкие. Иногда это раздражает, потому что тебе нужно держать фокус, а тебе под удар кричат "Аут", и ты не понимаешь, это от судьи или от кого-то из трибун, и ты начинаешь смотреть на след, а эти доли секунды уже пропадают, и ты иногда теряешься в розыгрыше. Особенно когда это важный момент. Но это часть нашей работы, хотя иногда это выбивает, и если это еще равный счет, то это такое прям: "Ну что за фигня?" (смеется). Когда это 40:0, то это не очень сильно влияет: "Ну и ладно, сказали и сказали, ничего страшного". Лена так делать не будет, она всегда молчит (смеется). 

Отметим, что счет личных встреч в противостоянии между Путинцевой и 31-летней Линетт стал 3:5, и лидирует по-прежнему полька. Кроме того, в мае 2009-го Юлия переиграла Магду в финале юниорского турнира в Италии. Если учитывать эту встречу, то разрыв в счете противостояния стал минимальным - 4:5.

Во втором матче игрового дня Елена Рыбакина сыграет с Вероникой Фальковской, встреча с которой на завтра запланирована и у Путинцевой. 

Трубач приехал: болельщик выполнил просьбу Юлии Путинцевой в Астане

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой Путинцева Юлия Казахстан Польша Australian Open Рыбакина Елена

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 19:50
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов Ярослава Шведова - о шансах сборной Казахстана на победу на ЧМ, усталости Рыбакиной и возвращении Дияс
Вчера , 18:02
Кубок Билли Джин Кинг
©ktf.kz/ После досрочного выхода на ЧМ по теннису Казахстан проиграл матч в парном разряде
Вчера , 16:27
Кубок Билли Джин Кинг
©©Vesti.kz, Турар Казангапов Зарубежный художник презентовал картину Елене Рыбакиной
Вчера , 15:56
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Не ожидала". Астанинская погода шокировала Елену Рыбакину
Вчера , 15:45
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов Рыбакина прокомментировала выход на ЧМ-2023 и рассказала о посещении всех городов Казахстана
Вчера , 15:04
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Вчера , 08:35
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Прямая трансляция решающих матчей Рыбакиной и Путинцевой за выход на ЧМ по теннису
14 апреля, 21:51
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов "Рыбакина была более эффективна". В Польше отреагировали на поражение от Казахстана в матче за выход на ЧМ
14 апреля, 20:54
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов "Кошмарное начало". Eurosport - о матче Казахстана и Польши за выход на ЧМ по теннису
14 апреля, 18:44
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Я такого обещания не давала". Рыбакина - о победном танце, не самом высоком уровне и решающей игре
14 апреля, 18:21
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина исполнила мечту фанатов после матча с Польшей
14 апреля, 18:00
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Юлия Путинцева сделала красивый жест после матча за выход на ЧМ по теннису
14 апреля, 17:35
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина принесла Казахстану второе очко в матче с Польшей за выход на ЧМ
14 апреля, 16:26
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Мне одни трубачи пишут!". Путинцева - о важной победе для сборной и атмосфере болельщиков
14 апреля, 15:39
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Казахстан выиграл первый матч у Польши за выход на ЧМ по теннису
14 апреля, 07:28
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Прямая трансляция матчей Рыбакиной и Путинцевой за сборную Казахстана против Польши
13 апреля, 16:43
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz Новое интервью Елены Рыбакиной: главные соперницы, цели на год и отношения с игроком "Челси"
13 апреля, 13:14
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz/Турар Казангапов Жеребьевка матчей Казахстан-Польша за выход на ЧМ по теннису: Рыбакина узнала соперниц
12 апреля, 21:49
Кубок Билли Джин Кинг
©WTA Самая красивая: разминку Елены Рыбакиной сняли на видео
11 апреля, 13:32
Кубок Билли Джин Кинг
©Ktf.kz, Андрей Ударцев "У нас все готовы". В сборной Казахстана рассказали о матчах за выход на ЧМ и выборе состава
11 апреля, 13:03
Кубок Билли Джин Кинг
©WTA В сборной Польши отметили мощь Рыбакиной перед квалификационными матчами ЧМ
4 апреля, 16:01
Кубок Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов Увидеть игру Рыбакиной. Почему нельзя пропустить матчи Казахстан - Польша в квалификации ЧМ
22 марта, 14:31
Кубок Билли Джин Кинг
©twitter.com/iga_swiatek Первая ракетка мира Ига Швентек сыграет в Астане
27 декабря, 19:31
Кубок Билли Джин Кинг
©Ktf.kz "Шлем" Рыбакиной и победа Бублика. Казахстанские теннисисты провели исторический год
13 ноября, 19:53
Кубок Билли Джин Кинг
©ktf.kz Определился соперник женской сборной Казахстана по теннису в квалификации на ЧМ
11 ноября, 17:43
Кубок Билли Джин Кинг
©Ktf.kz, Андрей Ударцев Молодой состав и подача за 200 км/ч. Чем отметилась сборная Казахстана на ЧМ в Глазго
11 ноября, 09:40
Кубок Билли Джин Кинг
©WTA Определился победитель в группе ЧМ с участием казахстанских теннисисток
10 ноября, 10:22
Кубок Билли Джин Кинг
©Ktf.kz, Андрей Ударцев Капитан сборной Казахстана "поможет" другой команде на ЧМ
10 ноября, 08:50
Кубок Билли Джин Кинг
©Ktf.kz, Андрей Ударцев Ярослава Шведова рассказала о возможном возобновлении карьеры
10 ноября, 08:11
Кубок Билли Джин Кинг
©Ktf.kz, Андрей Ударцев "Это многое значит для Казахстана". Капитан сборной - о выступлении на ЧМ и причинах неудачи

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus