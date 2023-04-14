"Мне одни трубачи пишут!". Путинцева - о важной победе для сборной и атмосфере болельщиков

45-я ракетка мира казахстанка Юлия Путинцева прокомментировала старт квалификационного противостояния Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. В первой игре она сумела переиграть 19-ю ракетку мира и полуфиналистку Australian Open-2023 Магду Линетт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на центральном корте Beeline Arena в Астане, завершился победой 28-летней Путинцевой - 7:5, 6:3. Стоит отметить, что в первой партии казахстанка уступала со счетом 0:4 и 2:5, но затем сумела выиграть пять геймов подряд и переломить ход встречи.

- Вы добились невероятной победы, в первом сете уступали со счетом 2:5 и отыграли несколько сетболов. За счет чего удалось переломить ход встречи?

- На самом деле, с самого начала я искала неудобные для нее точки, чтобы ей было некомфортно играть. Вначале я играла слишком низко, и ей это больше подходило, потому что она на моей же скорости все больше и больше на меня давила. Потом я нашла высоту и глубину, и это помогло переломить ход игры. Даже если бы я проиграла первый сет, то у меня были бы отличные шансы завершить матч в трех сетах (в свою пользу).

- Если говорить о матчах против Магды, то ваше с ней противостояние длится на протяжении 14 лет, еще с юниорского тура. Есть какая-то отличительная черта игр с ней?

- Мне кажется, у нас есть немножечко "принципиалочки" из-за того, что мы знаем друг друга очень давно. Может, где-то по-особенному настраиваемся или так кажется, не знаю. Но в целом она очень тяжелый соперник, особенно на харде. Здесь, конечно, у меня было преимущество, помимо того, что мое любимое покрытие, так и преимущество трибун. Поэтому справляться с давлением было гораздо легче.

- Впервые вы играли друг с другом в 2009 году в финале итальянского юниорского турнира. Вы помните этот матч?

- Да-да, это было в Италии, я очень хорошо помню этот матч, я победила с двух матчболов. Это был финал турнира, по-моему, в Санта-Кроче, да? В целом я люблю Италию, очень хорошо там играла, и этот турнир был второй подряд, который я выиграла, очень высокий юниорский турнир. Да, я помню, что я с ней играла, и она тогда тоже была одной из топовых юниорок. Прикольно, что спустя столько времени мы играем тут, на Кубке Билли Джин Кинг, и боремся за место в мировой группе.

- Вы провели непростой матч. Какие планы сейчас: будете наблюдать за ходом матча своей следующей соперницы или предпочтете отдохнуть?

- Я сейчас должна восстановиться, потянуться. Потом, да, обязательно посмотрю Лену Рыбакину, посмотрю эту девочку, с которой мне предстоит играть завтра, и сделаю определенные выводы с тренером.

- Как по вашему заказу - трубач сегодня был в ударе. Что скажете о фанатах?

- Да! Супер, мне это очень нравится, на самом деле. Хотела бы, чтобы они приезжали и на обычные турниры, я только за. После того, как я вчера вот это сказала на пресс-конференции, мне в Instagram одни трубачи какие-то пишут (смеется). Трубачи и барабанщики: "У меня труба есть!".

- Можете сказать о дисциплине болельщиков? В одном моменте вы выразились...

- Да, было очень много народу, тяжело было сохранять эмоции, особенно когда мячи очень близкие. Иногда это раздражает, потому что тебе нужно держать фокус, а тебе под удар кричат "Аут", и ты не понимаешь, это от судьи или от кого-то из трибун, и ты начинаешь смотреть на след, а эти доли секунды уже пропадают, и ты иногда теряешься в розыгрыше. Особенно когда это важный момент. Но это часть нашей работы, хотя иногда это выбивает, и если это еще равный счет, то это такое прям: "Ну что за фигня?" (смеется). Когда это 40:0, то это не очень сильно влияет: "Ну и ладно, сказали и сказали, ничего страшного". Лена так делать не будет, она всегда молчит (смеется).

Отметим, что счет личных встреч в противостоянии между Путинцевой и 31-летней Линетт стал 3:5, и лидирует по-прежнему полька. Кроме того, в мае 2009-го Юлия переиграла Магду в финале юниорского турнира в Италии. Если учитывать эту встречу, то разрыв в счете противостояния стал минимальным - 4:5.

Во втором матче игрового дня Елена Рыбакина сыграет с Вероникой Фальковской, встреча с которой на завтра запланирована и у Путинцевой.

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