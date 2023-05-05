Казахстанские теннисистки сенсационно вышли на чемпионат мира

Сборная Казахстана стала первым финалистом отборочного турнира Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King 2023. Юные казахстанки одержали победу над одной из лучших юниорских команд в мире - сборной Австралии, которая пять раз выигрывала Кубок Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В первой игре Ариана Гогулина одержала победу в напряженной борьбе над Аланой Субасич со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Казахстанская теннисистка смогла сравнять счет, отыгравшись со счета 2:5 в первом сете.

Полина Слепцова принесла решающее очко команде Ярославы Шведовой, блестяще обыграв лидера австралийской команды Тахлию Коккинис со счетом 7:5, 6:4.

Теперь, благодаря выходу в финал отборочного турнира, сборная Казахстана впервые в своей истории сможет принять участие в чемпионате мира Juniors Billie Jean King, на котором в этом году сойдутся 16 лучших команд планеты.

Завтра, 6 мая, казахстанки встретятся с командой Японии в финале отборочного турнира.

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