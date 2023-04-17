Женская сборная Казахстана по теннису показала историческое достижение после выхода на ЧМ

Женская сборная Казахстана по теннису в обновленном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг взлетела на седьмую позицию, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Прежняя позиция команды в рейтинге была десятой. Сейчас сборная обходит такие команды, как Италия, США, Германия, Румыния, Бельгия и Великобритания. Это наивысшая позиция в истории нашей женской команды.

Казахстанские теннисистки одержали победу над командой Польши со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира, и теперь они выступят в финальном раунде турнира, который пройдет в ноябре текущего года.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему является действующий чемпион Кубка Билли Джин Кинг - сборная Швейцарии.

Топ-10 рейтинга на данный момент выглядит следующим образом:

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