"Хотела бы х...ачить" - казахстанка сделала честное признание после исторической победы за сборную

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№74) поделилась своими эмоциями от решающей победы в квалификационном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против Канады. Её победа в Астане над Бьянкой Андрееску (№130) установила окончательный счёт 3:1 в пользу хозяев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летняя Путинцева выдала самый длительный матч в своей карьере, и он же стал аналогичным и для Андрееску. Поэтому данная встреча уже вошла в историю. Битва продолжалась умопомрачительные 3 часа и 39 минут, она завершилась победой казахстанки со счётом 7:6(5), 3:6, 7:6(4).

"В какой-то момент мне казалось, что мы не доиграем этот матч никогда. Меня это очень сильно напрягало в какой-то момент. Мне даже Юра (Щукин), капитан, начал говорить что-то, а я уже на автопилоте двигаюсь, даже не знаю, что делаю. Я просто пытаюсь сыграть туда, куда мне удобно, без тактики, без ничего играю", - поведала Юлия.

Также она объяснила, что для неё не стало удивлением, что Андрееску сегодня сыграла и в паре, и в одиночном разряде. По словам Путинцевой, она этого ожидала, но всё равно высказала уважение сопернице, которая провела на корте в сумме больше пяти часов за день.

"То, что она пошла играть пару - я вообще не удивилась. Я вчера даже на ужине сказала, что она, скорее всего, пойдёт играть пару с Кросс, они будут пытаться сделать ставку на то, чтобы одиночниками обыграть парников. Со мной шансы 50 на 50, и они будут пытаться победить в последнем матче. То есть, я, в принципе, эту тактику предполагала. Очень круто, что наши девчонки смогли закрыть матч в паре, а то, что Бьянка сыграла такие два матча - ну, если честно, ей большой респект, она просто как воин была, костьми ложилась и не давала мне вообще продохнуть, то есть играла до последнего очень-очень круто, там такие пируэты приходилось делать, чтобы она не добежала. В целом, какой-то космический женский теннис, потому что у нас было очень большое разнообразие. При этом мы мало ошибались и очень круто двигались, поэтому это был такой зрелищный теннис", - объяснила казахстанка.

Также Путинцева рассказала о том, как планирует восстанавливаться после такого сложного матча, и отметила, что несмотря на дружеские отношения с Андрееску - очные матчи они не обсуждают.

"Я просто буду есть (смеётся). Для меня это отличное восстановление. Наконец-то я могу поесть от души, не думать про калории какие-то, считать их. Просто возьму всё, что мне захочется, какие-нибудь пельмени, не знаю, вот просто всё возможное. От этого уже как-то тепло на душе (смеётся). Обсуждение матчей с Андрееску? Нет, мы вообще об этом не говорим, у нас есть о чём поговорить, помимо тенниса (смеётся)", - объяснила Путинцева.

В конце она дала понять, играть такие затяжные матчи для неё - это норма, потому что её стиль предполагает постоянную борьбу.

"Я всегда так играю. Я хотела бы завершать, как некоторые, свои подачи х***ачить (заколачивать) под 200 километров, нормально (смеётся). Но мне природа дала ноги, чтобы бегать", - заключила Путинцева.

Напомним, что Путинцева одержала две победы за два дня и стала главной героиней в составе сборной Казахстана. Теперь осенью команда сыграет в финальной части чемпионата мира - Billie Jean King Finals, которая пройдёт в Шэньчжэне (Китай).

Прощальные слова Дияс - о завершении карьеры, родительстве и будущем казахстанского тенниса

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

