У России отобрали золото Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова, оставив в силе решение о лишении его медалей Олимпийских игр 2010 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Biathlon Integrity Unit.

Суд признал обоснованными выводы антидопингового комитета CAS, который выявил аномалии в биологическом паспорте спортсмена. Устюгов дисквалифицирован на четыре года, а его результаты, начиная с января 2010 года и до завершения сезона-2013/14, аннулированы.

На Олимпиаде в Ванкувере Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете. Также на ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске он стал обладателем двух серебряных наград.