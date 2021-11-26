Призер Универсиады-2017 и один из лидеров сборной Казахстана по биатлону сменил гражданство

Один из лидеров сборной Казахстана по биатлону Роман Еремин сменил гражданство. Спортсмен переехал в российский город, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в Сети появилась информация относительно того, что биатлонист покинул Казахстан и в данное время выступает на одном из российских стартов.

"Да, все верно. Я переехал в Новосибирск и сменил гражданство. В Казахстане закончил карьеру, уехал работать. И уже в Новосибирске у меня появилась возможность выступать за область на соревнованиях.

Я люблю этот спорт. И хочу быть уверенным, что сделал все для реализации себя. Так что тренируюсь и выступаю на Кубке России", - озвучил Еремин.

Напомним, в 2020 году биатлонисты Антон Пантов, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин были исключены из сборной Казахстана. Такое решение принято дисциплинарной комиссией Союза биатлонистов.

Все четыре спортсмена нарушили дисциплинарный и спортивный режимы на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира.

Еремин был одним из лидеров нашей сборной. Он становился призером юниорского чемпионата Европы, также брал бронзу на Универсиаде-2017, которая состоялась в Алматы. Также представлял страну на Олимпийских играх-2018 и на этапах Кубка мира по биатлону.

В свои последние два сезона входил в топ-30 быстрейших биатлонистов мира.