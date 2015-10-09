Казахстан взял золото и сотворил историю на молодежном ЧА в Таиланде

В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу. Сборная Казахстана добилась исторического успеха, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Золотые медали соревнований завоевали Клим Рюхов и Владислав Мастихин.
В финальном матче казахстанский дуэт одержал победу над первой сборной Китая со счетом 2:0 (21:19, 21:16).
Это первое золото для Казахстана на молодежном чемпионате Азии по пляжному волейболу. Ранее представители страны поднимались лишь на вторую или третью ступень пьедестала.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Эсперанс
Ничья
Челси
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