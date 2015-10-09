Казахстан взял золото и сотворил историю на молодежном ЧА в Таиланде

В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу. Сборная Казахстана добилась исторического успеха, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Золотые медали соревнований завоевали Клим Рюхов и Владислав Мастихин.

В финальном матче казахстанский дуэт одержал победу над первой сборной Китая со счетом 2:0 (21:19, 21:16).

Это первое золото для Казахстана на молодежном чемпионате Азии по пляжному волейболу. Ранее представители страны поднимались лишь на вторую или третью ступень пьедестала.