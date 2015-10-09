Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Пляжный волейбол
Сегодня 11:53
 

Казахстан взял золото и сотворил историю на молодежном ЧА в Таиланде

  Комментарии

Поделиться
Казахстан взял золото и сотворил историю на молодежном ЧА в Таиланде ©Olympic.kz

В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу. Сборная Казахстана добилась исторического успеха, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Поделиться

В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу. Сборная Казахстана добилась исторического успеха, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Золотые медали соревнований завоевали Клим Рюхов и Владислав Мастихин.

В финальном матче казахстанский дуэт одержал победу над первой сборной Китая со счетом 2:0 (21:19, 21:16).

Это первое золото для Казахстана на молодежном чемпионате Азии по пляжному волейболу. Ранее представители страны поднимались лишь на вторую или третью ступень пьедестала.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Эсперанс
Эсперанс
(Тунис)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Эсперанс
Ничья
Челси
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!