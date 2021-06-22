Сборная Казахстана пропустила семь голов на старте отбора на ЧМ-2021 по пляжному футболу

Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла Португалии в первом туре финальной стадии европейского квалификационного турнира чемпионата мира-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Встреча прошла в Назаре (Португалия) и завершилась со счетом 7:3 в пользу португальцев. В составе казахстанской команды отличились Игорь Демешко (дубль) и Дмитрий Перевертов.
Казахстан – Португалия 3:7
Голы: Демешко (2), Перевертов – Коимбра (3), Бе Мартинш, Вон, Лео Мартинш, Брильханте.
Свой следующий матч в группе сборная Казахстана проведет 22 июня против Украины.
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