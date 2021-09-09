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Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с поражения в промофинале Евролиги-2021

Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с поражения в промофинале Евролиги-2021
©КФФ
Новости спорта Футбол Пляжный футбол

Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла Греции в промофинале Евролиги-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, проходившая в Португалии, завершилась со счетом 4:2 в пользу греков. В составе победителей хет-трик оформил Катсоулис, а также отличился Триантафиллидис. У проигравших голами отметились Перевертов и Макагон.

Следующий матч Казахстан проведет с Литвой 10 сентября.

Напомним, что победитель турнира выйдет в дивизион А, элиту мирового пляжного футбола.

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Футбол

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