Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с поражения в промофинале Евролиги-2021

Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла Греции в промофинале Евролиги-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, проходившая в Португалии, завершилась со счетом 4:2 в пользу греков. В составе победителей хет-трик оформил Катсоулис, а также отличился Триантафиллидис. У проигравших голами отметились Перевертов и Макагон.

Следующий матч Казахстан проведет с Литвой 10 сентября.

Напомним, что победитель турнира выйдет в дивизион А, элиту мирового пляжного футбола.

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