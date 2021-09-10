Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала первую победу в промофинале Евролиги-2021

Казахстан занес в свой актив первую победу в промофинале Евролиги-2021 по пляжному футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз соперником по матчу, прошедшему в Португалии, была Литва. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.
В составе победителей отличился Чорный, а также дубль оформил Перевертов. У проигравших точным ударом отметился Макутуновичюс.
Напомним, в первой игре казахстанцы уступили Греции (2:4). Следующий матч пройдет 11 сентября против Турции.
Победитель турнира выйдет в дивизион А, элиту мирового пляжного футбола.
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