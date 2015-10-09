Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Казахстан (баскетбол)
Сегодня 22:45
 

"Каспий" впервые в истории завоевал Кубок Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Каспий" впервые в истории завоевал Кубок Казахстана ©БК "Каспий"

В финале Кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд "Каспий" (Актау) одержал историческую победу над "Барсами Атырау", передают Vesti.kz

Поделиться

В финале Кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд "Каспий" (Актау) одержал историческую победу над "Барсами Атырау", передают Vesti.kz

Матч получился напряжённым и зрелищным: соперники несколько раз сравнивали счёт, а исход встречи решился только во втором овертайме. Итоговый результат — 85:78 в пользу "Каспия".

Для клуба из Актау этот трофей стал первым в истории. Ранее в турнире безраздельно доминировала "Астана", а единственной командой, способной оспаривать её лидерство, были именно "Барсы Атырау".


Таким образом, "Каспий" вписал своё имя в историю казахстанского баскетбола, став обладателем Кубка страны впервые. Бронзовые медали турнира завоевала "Астана", обыгравшая в матче за третье место Алматы - 84:68. 

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 20:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 145 человек

Реклама

Живи спортом!