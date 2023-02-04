В Сети появилось видео массовой драки баскетболистов в матче НБА

В национальной баскетбольной ассоциации кипят страсти. Во время матча "Кливленд" – "Мемфис" в одном из эпизодов сцепились все игроки и тренерский персонал соперников, передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе третьего периода встречи один из эпизодов, в ходе которого игрок гостевой команды Диллон Брукс ударил представителя команды соперников Донована Митчелла в область паха. Последовала потасовка, в которую были втянуты все участники матча.

В итоге встреча завершилась со счетом 128:113 в пользу хозяев, а инициаторы массовой потасовки получили дисциплинарные наказания.

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