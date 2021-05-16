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Коби Брайант включен в Зал славы НБА

Его карьера была блестящей.

Коби Брайант включен в Зал славы НБА
Коби Брайант. Фото: thesportsrush.com
Новости спорта Другие Баскетбол
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Американский баскетболист Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, передают РИА Новости.

Церемония включения в Зал славы новых членов прошла в Анкасвилле (штат Коннектикут). На мероприятии с речью выступила вдова Брайанта Ванесса. 
 
"Я уверена, что сейчас он смеется на небесах, потому что я собираюсь похвалить его прилюдно. Он все еще продолжает побеждать. Никогда не будет никого, подобного Коби. Он был единственным в своем роде. Он был особенным. Он был скромным вне площадки, но большим, чем жизнь", - сказала Ванесса Брайант.
 
Напомним, пятикратный чемпион НБА и его дочка Джанна погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года в Калабасасе, штат Калифорния. 

Брайант выступал в НБА за "Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах. Карьеру завершил в 2016 году.

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Метки:
НБА

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